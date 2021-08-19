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На Украине зафиксировали три случая опасной болезни

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С начала 2021 года на территории Украины выявили три случая опасной и редкой болезни — дирофиляриоза. Об этом 18 августа сообщили в Киевском центре контроля и профилактики заболеваний минздрава Украины.

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Переносчиками болезни являются комары. Через укус они способны заразить человека круглыми гельминтами Dirofilaria. На месте укуса формируется подкожный узел. Кроме того, гельминт может мигрировать под кожей человека на расстояние до 30 см. Главные симптомы заражения — отек, покраснение и опухоль.

Избавиться от гельминта можно только хирургическим путем. В этом году киевские врачи извлекли гельминтов, размер которых составил 11, 7 и 12 см. Паразитов достали в одном случае из правой кисти, в двух других — из левого глаза, добавляет «Газета.ру».

Чтобы защититься от заражения, необходимо использовать средства против комаров и ставить на окна сетки.

В июне этого года россиян также предупреждали об опасных насекомых, которые есть на юге страны. Так, на черноморском побережье появился новый для этого региона вид комаров — тигровые, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Тигровых комаров легко узнать по черно-белым полоскам на лапках и теле.

Доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева добавила, что на юге вообще много разных видов комаров, и все они могут переносить глистов. Дирофиляриоз особенно характерен для Крыма, особенно центральных его районов, уточнила специалист.

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