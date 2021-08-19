РФ планирует эвакуационный спецрейс в Кабул до конца августа
В 20-х числах августа Россия собирается направить в афганскую столицу эвакуационный спецборт для вывоза в Москву части сотрудников дипмиссии, а также этнических афганцев — граждан России и обладателей разрешений на проживание в нашей стране. Эту информацию «Известия» получили от российского и афганского дипломатических источников.
Над решением проблемы также работают в российском посольстве в Афганистане.
По словам российского источника, «сейчас происходит согласование рейса».
«Мы только определились, что он в принципе будет. Опять же на уровне обсуждений — борт планируется на 20-е числа августа», — сказал собеседник «Известий».
Такие же данные газета получила от афганского дипломатического источника в Кабуле.
16 августа российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что около 50 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой помочь уехать из Афганистана. Кроме того, по словам посла, будет эвакуирована часть сотрудников дипмиссии. Речь идет о тех, кто отправляется в отпуска или едет на родину после окончания командировки.
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Им бы в небо: россиян собираются вывезти из Афганистана до конца августа