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РФ планирует эвакуационный спецрейс в Кабул до конца августа

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В 20-х числах августа Россия собирается направить в афганскую столицу эвакуационный спецборт для вывоза в Москву части сотрудников дипмиссии, а также этнических афганцев — граждан России и обладателей разрешений на проживание в нашей стране. Эту информацию «Известия» получили от российского и афганского дипломатических источников.

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Над решением проблемы также работают в российском посольстве в Афганистане.

По словам российского источника, «сейчас происходит согласование рейса».

«Мы только определились, что он в принципе будет. Опять же на уровне обсуждений — борт планируется на 20-е числа августа», — сказал собеседник «Известий».

Такие же данные газета получила от афганского дипломатического источника в Кабуле.

16 августа российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что около 50 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой помочь уехать из Афганистана. Кроме того, по словам посла, будет эвакуирована часть сотрудников дипмиссии. Речь идет о тех, кто отправляется в отпуска или едет на родину после окончания командировки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Им бы в небо: россиян собираются вывезти из Афганистана до конца августа

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