Начались государственные испытания БМП и БТР на платформе «Бумеранг»

Начались государственные испытания новейших бронетранспортера (БТР) К-16 и колесной боевой машины пехоты (БМП) К-17 на платформе «Бумеранг», рассказал в четверг, 19 августа, ТАСС член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко.

«Начинаются государственные испытания машины (БМП и БТР на платформе «Бумеранг» — Ред.). Опытно-промышленная партия появится в войсках в ближайшее время», — заявил Осыко в преддверии военно-технического форума «Армия-2021».

Количество новых машин определят в новой программе вооружений, добавил член ВПК.

Осыко обратил внимание на то, что благодаря хорошему внутреннему объему для размещения необходимых аппаратных средств базовое шасси может использоваться как платформа для разработки комплексов связи и разведки.

18 августа глава Министерства обороны России Сергей Шойгу объявил о планах ведомства подписать 45 государственных контрактов на полтриллиона рублей в ходе военно-технического форума «Армия-2021». Речь идет о контрактах на поставку робототехнических комплексов «Уран-14», систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т-90.

Минобороны также заключит соглашение на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, поставку и модернизацию авиатехники и закупку высокоточного оружия.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдет с 22 по 28 августа, свое участие в мероприятии подтвердили 97 стран, 34 делегации которых возглавят руководители военных ведомств. На форуме 20 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения выставят около 1,5 тыс. предприятий, в том числе из 12 иностранных государств. На форуме покажут вооружение и военную технику не только в статике, но и в динамике, со стрельбой.

При этом, по словам главы Минобороны, перспективная боевая техника, которая представлена ​​на форуме, уже в этом году поступит в российскую армию. В частности, речь идет о военно-транспортных самолетах Ил-112В, а также модернизированных Ан-124-100 и вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. Также в этом году Вооруженные силы РФ получат четыре подводные лодки, три из которых атомные и одна дизель-электрическая, шесть боевых надводных кораблей и серийные многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. По оценке Шойгу, такое расширение военного арсенала позволит довести долю современного оружия в ВС РФ до 71,9%.

Форум пройдет в военно-патриотическом парке «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте. Участники смогут посетить выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы, протокольные и культурные мероприятия.