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Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка

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У голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон и ее супруга комика и ведущего шоу Saturday Night Live Колина Жоста родился сын.

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«Да-да, у нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы любим его очень сильно», — написал Жост 18 августа на своей странице в Instagram.

Йоханссон и Жост официально подтвердили информацию о своем романе в 2017 году. Спустя три года пара поженилась. У них родился первый совместный ребенок.

Для звезды «Мстителей» и «Призрака в доспехах» этот брак третий. С 2008 по 2011 год Йоханссон была замужем за актером Райаном Рейнольдсом. Позже вступила в брак с французским журналистом Роменом Дориаком, от которого родила дочь Роуз Дороти.

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