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Вот это цирк: как живут бродячие артисты

Они уже не помнят, когда в последний раз были в городской квартире
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Ирина Витальевна Довгалюк , «мама» шапито.
Фото: Наталья Львова
Цирк шапито династии Довгалюков гастролирует по стране уже 10 лет. В одном городе циркачи работают около месяца, а затем снова отправляются в путь. Как живут и работают бродячие артисты — в фотогалерее «Известий»
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Вика и Виталий перед выступлением.
Фото: Наталья Львова
Почти все номера семья Довгалюков организует своими силами
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Вечер во дворе шапито. Николай Степанович Довгалюк, отец и основатель этого коллектива, заслуженный артист, мастер разговорного жанра, иллюзионист.
Фото: Наталья Львова
Николай Довгалюк — отец и основатель этого коллектива, заслуженный артист, мастер разговорного жанра, иллюзионист
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Ирина Витальевна в антракте, в ее обязанности входит продажа воздушных шаров и кормление медведицы Аси. Это только малая часть ее повседневных забот.
Фото: Наталья Львова
Ирина Витальевна — мама для всех. У нее множество обязанностей — от продажи воздушных шаров в антракте до кормления медведицы Аси
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Рука Кирилла Довгалюка и лапа гималайской медведицы Аси. Асе 11 лет, работают они в полном доверии друг к другу. Ася родилась в цирке и, несмотря на то, что это хищник, она вегетарианка.
Фото: Наталья Львова
Асе 11 лет. Она родилась в цирке и, несмотря на то что хищник, вегетарианка
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Братья Николай и Кирилл перед началом представления.
Фото: Наталья Львова
Братья Николай и Кирилл готовятся к представлению
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Номер «Тесла»в программе шапито
Фото: Наталья Львова
Номер «Тесла» — грандиозное шоу с молниями
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Николай Довгалюк – младший в номере «Тесла»
Фото: Наталья Львова
Николай Довгалюк – младший — один из повелителей молний
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Игорь Дасов Человек-пластилин,как называют его зрители. В цирковой термин - « клишник». Игорь объяснил, что «клишник» это артист, который гнется « вперед»( ноги за голову),в отличии от «каучук», человек , который гнется назад (мостик) Он из Ташкента, работал киномехаником на киностудии «Узбекфильм», занимался спортивной гимнастикой и дошел до кандидата в мастера спорта.
Фото: Наталья Львова
Игорь Дасов — человек-пластилин, попавший в Книгу рекордов Гиннесса за свою поразительную гибкость. С передвижными цирками и самостоятельно он побывал в Китае, Южной Корее, Сирии и множестве других стран. Кроме невероятных акробатических номеров он умеет глотать шпагу и работающую дрель с длинным сверлом, но последний номер директор шапито попросил его не показывать
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Воздушная гимнастка Татьяна Вяткина
Фото: Наталья Львова
Воздушная гимнастка Татьяна Вяткина
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Готовится грандиозный аттракцион «Пила смерти»в исполнении смелых братьев Николая и Кирилла Довгалюков.
Фото: Наталья Львова
«Пила смерти» — грандиозный аттракцион в исполнении братьев Николая и Кирилла Довгалюков
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Репетиция номера «Пила смерти» Даже подойдя вот так близко к артистам, совершенно непонятно, в чем секрет. Кирилл Довгалюк говорит, что пусть его лучше пила перережет, чем люди будут сидеть в зале, тыкать пальцами и понимать, как это делается.
Фото: Наталья Львова
Даже если подойти к артистам совсем близко, невозможно понять, в чем тут секрет. Кирилл говорит, что лучше пусть его пила перережет, чем зрители во время представления поймут, как это делается
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Виталий Довгалюк и его львица Груша
Фото: Наталья Львова
Виталий Довгалюк и его львица Груша
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Воздушная гимнастка Татьяна Вяткина и ее сын Кирилл на репетиции.
Фото: Наталья Львова
Татьяна Вяткина и ее сын Кирилл репетируют новый номер
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Двор шапито и маленький Кирилл Костюм с крыльями соорудила ему мама, воздушная гимнастка Татьяна Вяткина. Он еще не выступает, но каждый день тренируется.
Фото: Наталья Львова
Костюм с крыльями Кириллу соорудила мама. Мальчик еще не выступает, но тренируется ежедневно, и на манеже, и во дворе
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Верный сторож- пес Коржик. Он не артист, его подобрали на дороге, но он никогда не оставляет территорию без присмотра и не пускает чужих.А рядом с ним , тоже приблудный, котенок- его друг.
Фото: Наталья Львова
Пес Коржик — сторож. Его подобрали на дороге, он не артист и не выходит на арену, но выполняет не менее важную работу — следит за территорией и прогоняет чужих
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Игорь Дасов готовит самовар для вечернего чая.
Фото: Наталья Львова
Для вечернего чаепития Игорь ставит во дворе самовар
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Фото: Наталья Львова
Репетиции у артистов шапито могут начаться внезапно и в любом месте
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Артист-»клишник», или как его называют зрители « человек-пластилин» Игорь Дасов у себя в комнате передвижного фургона.
Фото: Наталья Львова
Игорь Дасов отдыхает после представления в своем передвижном фургоне
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Фото: Наталья Львова
В цирке Довгалюков всегда аншлаги, и они не сорвали еще ни одного представления
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