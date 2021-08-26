Вот это цирк: как живут бродячие артисты

Цирк шапито династии Довгалюков гастролирует по стране уже 10 лет. В одном городе циркачи работают около месяца, а затем снова отправляются в путь. Как живут и работают бродячие артисты — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Наталья Львова
Почти все номера семья Довгалюков организует своими силами
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Фото: Наталья Львова
Николай Довгалюк — отец и основатель этого коллектива, заслуженный артист, мастер разговорного жанра, иллюзионист
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Фото: Наталья Львова
Ирина Витальевна — мама для всех. У нее множество обязанностей — от продажи воздушных шаров в антракте до кормления медведицы Аси
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Фото: Наталья Львова
Асе 11 лет. Она родилась в цирке и, несмотря на то что хищник, вегетарианка
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Фото: Наталья Львова
Братья Николай и Кирилл готовятся к представлению
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Фото: Наталья Львова
Номер «Тесла» — грандиозное шоу с молниями
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Фото: Наталья Львова
Николай Довгалюк – младший — один из повелителей молний
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Фото: Наталья Львова
Игорь Дасов — человек-пластилин, попавший в Книгу рекордов Гиннесса за свою поразительную гибкость. С передвижными цирками и самостоятельно он побывал в Китае, Южной Корее, Сирии и множестве других стран. Кроме невероятных акробатических номеров он умеет глотать шпагу и работающую дрель с длинным сверлом, но последний номер директор шапито попросил его не показывать
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Фото: Наталья Львова
Воздушная гимнастка Татьяна Вяткина
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Фото: Наталья Львова
«Пила смерти» — грандиозный аттракцион в исполнении братьев Николая и Кирилла Довгалюков
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Фото: Наталья Львова
Даже если подойти к артистам совсем близко, невозможно понять, в чем тут секрет. Кирилл говорит, что лучше пусть его пила перережет, чем зрители во время представления поймут, как это делается
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Фото: Наталья Львова
Виталий Довгалюк и его львица Груша
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Фото: Наталья Львова
Татьяна Вяткина и ее сын Кирилл репетируют новый номер
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Фото: Наталья Львова
Костюм с крыльями Кириллу соорудила мама. Мальчик еще не выступает, но тренируется ежедневно, и на манеже, и во дворе
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Фото: Наталья Львова
Пес Коржик — сторож. Его подобрали на дороге, он не артист и не выходит на арену, но выполняет не менее важную работу — следит за территорией и прогоняет чужих
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Фото: Наталья Львова
Для вечернего чаепития Игорь ставит во дворе самовар
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Фото: Наталья Львова
Репетиции у артистов шапито могут начаться внезапно и в любом месте
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Фото: Наталья Львова
Игорь Дасов отдыхает после представления в своем передвижном фургоне
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Фото: Наталья Львова
В цирке Довгалюков всегда аншлаги, и они не сорвали еще ни одного представления
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