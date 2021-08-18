Клипы «ВКонтакте» начали тестировать тематические подборки

Клипы социальной сети «ВКонтакте» начали тестировать тематические подборки, при этом подобной функции нет ни у одного сервиса вертикальных видео.

С нововведением пользователи соцсети смогут не только листать бесконечно длинную ленту, но также просматривать ролики на заданную тему. Подборки будут полезны и авторам видео, поскольку помогут найти аудиторию и увеличить охваты.

В клипах «ВКонтакте» уже доступно множество тематических подборок, которые формируются автоматически благодаря технологиям распознавания лиц и предметов в видео. Среди таких подборок — «Музыка», «Технологии», «Видеоигры» и «Спорт». Кроме того, на платформе собраны подборки и на трендовые темы, прямо сейчас актуальные у пользователей: «Краши» — ролики с популярными людьми, «Кринж» — сюжеты со странными видео и «Поп-иты» — клипы про популярные антистресс-игрушки.

Популярные подборки можно найти во вкладках «Тренды» и «Для вас». Если клип находится в подборке, над его описанием будет иконка с названием темы. Нажав на нее, можно посмотреть похожие по тематике видео.

Как рассказал Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте», тематические подборки создаются с использованием технологий машинного обучения, которые распознают лица и объекты на видео.

«Тематические подборки открывают еще больше возможностей для выбора, за каким именно контентом зритель хочет проводить свое время», — отметил он.

Ранее клипы «ВКонтакте» уже запускали «Дуэты», где пользователи могут снимать свои версии роликов любимых знаменитостей — исполнять песни или повторять танцы. Ежедневно клипы набирают 300 млн просмотров, а всего на платформе размещено более 6 млн роликов.