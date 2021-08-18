В США хакеры с помощью рекламных щитов высмеяли президента Байдена

На рекламных щитах в США высмеивали президента Байдена. В Уилмингтоне хакеры взломали систему электронных билбордов. Фотожабы, в частности, высмеивают решение Байдена вывести войска из Афганистана, передает телеканал «Известия». Сейчас снимки взломанных щитов распространяются в соцсетях. Ранее Байден заявил, что огорчен происходящим в Афганистане. При этом президент США не жалеет о своем решении вывести войска. По его словам, дальнейшее пребывание американской армии в Афганистане могло привести к большим потерям.

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