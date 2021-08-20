Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий отказался выдавать диплом ковид-диссидентам

В администрации Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов (СПбГУП) выразили обеспокоенность по поводу отказа студентов прививаться от коронавируса без объяснения причин. Об этом 18 августа сообщается на сайте вуза.

Как отметили в учебном заведении, сама выдача дипломов таким студентам вызывает сомнения у членов ученого совета.

По итогам мониторинга на 16 августа не нуждаются в прививках 91% студентов и почти 100% сотрудников. Только один преподаватель и шесть сотрудников отказались пройти вакцинацию, не имея на то медицинских оснований. В то же время среди студентов начиная со 2-го курса «отказники» составляют менее 9%.

В СПбГУП подчеркнули, что университет «вплотную приблизился к статусу COVID-free зоны», в связи с чем перспективы невакцинированных «отказников» «вызывают озабоченность» у его руководства.

«Встает вопрос о соотношении прав и учете интересов и «отказников», и привитых членов университетского сообщества. Сколько еще волн эпидемии предстоят стране — никто не знает», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что и привитые студенты, и их родители требуют обеспечения стабильности очного учебного процесса.

По словам ректора вуза профессора Александра Запесоцкого, отказаться от прививки сегодня значит «утверждать, что Земля стоит на трех китах, а вокруг нее вращается солнце».

«Любой гражданин России имеет право на подобное мнение. Выдавать ли такому студенту диплом университета — вопрос чести вузовской профессуры», — подчеркнул профессор.

Он отметил, что, когда человек отказывается от прививки без каких-либо признанных наукой и практической медициной оснований, его поведение принимает антиобщественный характер и демонстрирует невежество и недостаток фундаментальности образования, полноценной картины мира.

Администрация вуза заявила о намерении добиваться от Роспотребнадзора полного снятия эпидемиологических ограничений для вакцинированного большинства студентов. Для студентов же 1-го курса, не достигших совершеннолетия, планируется организовать отдельные занятия, а всех «отказников» перевести на дистанционный режим, сообщили в вузе.

14 августа ректорат СПбГУП принял решение об отстранении от работы непривитых сотрудников вуза при отсутствии у более чем 20% сотрудников статуса вакцинированного или переболевшего COVID-19. Согласно приказу, до 1 октября работникам учреждения необходимо представить документ, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса, или справку о противопоказаниях к прививке.

Ранее, 20 июля, начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия сообщила о возможном введении обязательной вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге в случае необходимости. По ее словам, кампания по вакцинации населения в Санкт-Петербурге набрала обороты. За последние три недели темпы вакцинации «существенно ускорились», добавила специалист.