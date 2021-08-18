В Волгограде водитель авто сбил мужчину с сыном на самокате и скрылся

В Ворошиловском районе Волгограда легковой автомобиль сбил мужчину с сыном, которые двигались на электросамокате. Водитель авто с места происшествия скрылся.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, наезд произошел 17 августа в 22:40 напротив дома № 10г по улице Рабоче-Крестьянская. По предварительным данным, легковой автомобиль, предположительно «ВАЗ», при повороте на улицу Профсоюзную сбил 37-летнего мужчину и его пятилетнего сына, которые двигались на электросамокате по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП ребенок получил различные травмы. Его доставили в больницу.

Водитель неустановленного автомобиля скрылся с места происшествия. Сейчас его ищет полиция.

В июне МВД России заявило о росте аварий с участием электросамокатов с начала года на 195%. По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, с января по май произошло 112 дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых два человека погибли и 119 пострадали. Лидером по числу таких аварий стала Москва, где произошло 24 ДТП, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 22 аварии.