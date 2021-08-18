Более 23 млн рублей направят на ремонт трамвайных путей в Набережных Челнах

В Набережных Челнах запланирован капитальный ремонт трамвайных путей. На эти цели готовы выделить 23,4 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, работы пройдут на участке между остановками «Аптека» и «Татарстан» на проспекте Сююмбике. Его протяженность составляет около 1 км.

Подрядчик должен перебрать трамвайный путь, удалить изношенный балласт, проложить рельсы и шпалы и выполнить ряд других работ, пишет InKazan.ru.

Максимальная стоимость контракта составит 23,4 млн рублей. Средства выделит ООО «Электротранспорт». Подрядчика планируется выбрать 3 сентября.