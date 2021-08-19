Президент РПЛ Сергей Прядкин разослал в клубы Премьер-лиги письмо с просьбой сформулировать свою позицию относительно реформ отечественного футбола, которые предлагает РФС. В частности, речь идет об отмене лимита на легионеров и ограничения зарплат в командах до 85% от клубного бюджета.

Ситуация с зарплатами предельно странная, поскольку совершенно не понятно, как руководство нашего футбола собирается решать декларируемые им же задачи развития детско-юношеского спорта, когда на него некоторые клубы официально получат право тратить менее 15% от своей расходной части. Но с другой стороны, может быть, это и не нужно, если отменять лимит на легионеров.

Критика лимита давно стала общим местом у «прогрессивной» общественности. Два главных аргумента: 1) лимит способствует раздуванию зарплат русским и развращает их, а клубы теряют кучу денег; 2) лимит выгоден агентам, набивающим карманы комиссионными за дефицитный товар в виде игрока с паспортом гражданина РФ.

Можно вспомнить, как «Зенит» в свое время потратил кучу денег на трансферы Халка и Акселя Витцеля. Принято говорить про €100 млн, хотя клуб в 2012 году это категорически отрицал. Но всё равно — деньги были задействованы большие.

Если кто-то скажет, что от якобы раздутых лимитом зарплат российских игроков мы теряем больше, пусть сначала откроет всю бухгалтерию клубов РПЛ за последние 15 лет. Всех клубов. Например, того же «Локомотива» времен Ольги Смородской, потратившей €30 млн на Лассана Диарру и Мубарака Буссуфу, покинувших команду уже через полтора–два года. И не выигравших с ней ничего, за исключением одного Кубка России. К слову, при всей ностальгии нашей публики (особенно антилимитной ее части) по временам выступлений в РПЛ Халка и Витцеля (спору нет, больших мастеров), «Зенит» с ними лишь раз стал чемпионом. Хотя вообще-то брали их на усиление под еврокубки, где прорыва тоже не случилось. Можно вспомнить, как ради дорогой покупки Ведрана Чорлуки «Локо» потерял перспективную молодую пару центральных защитников Тарас Бурлак — Максим Беляев, которая могла на долгие годы закрыть в сборной дефицитную позицию.

Разговоры, что любой русский, если он талантлив, выиграет конкуренцию у иностранца, слишком обывательские. В реальности мало какой талант станет показывать хороший футбол с первого же матча. Нет, за первую же ошибку он сядет в запас в пользу готового легионера. А если за импортного футболиста заплачены хорошие деньги, он будет играть до самого конца контракта, даже если на тренировках станет выглядеть хуже молодого русского. Иначе придется объяснять, зачем на него спущены немалые средства.

Бывают исключения, но они лишь подтверждают правила. И так называемое раздувание зарплат россиянам — скорее следствие не лимита, а слабой квалификации руководителей, не умеющих вести переговоры с игроками и их агентами. А иногда даже не желающих проявлять эти умения, находясь в доле. Об этом открыто говорят не под запись многие футбольные и околофутбольные люди. Но документально был подтвержден лишь один случай.

И, сюрприз, — случай этот был с иностранным игроком. В 2012 году француз Флоран Синама-Понголь оказался в «Ростове». А в начале 2015 года появились сообщения о том, как из клуба, финансировавшегося на средства Ростовской области, через агентские комиссионные были выведены деньги — пройдя через несколько офшоров и банков, они очутились на барселонском счету у одного из тогдашних руководителей клуба.

Один этот пример убивает довод, что лимит выгоден агентам. Нет, им вообще нет разницы, есть лимит или нет. Выгодно им пассивное отношение клубов к защите собственных средств. Особенно когда деньги из областных бюджетов или крупных компаний, в которых контрольный пакет акций контролирует государство. Шикунов тогда всё отрицал, но в суд на издание не подавал. А потом еще работал в «Крыльях Советов».

Трудно спорить с тем, что лимит не дал тех результатов, которых мы хотели. Но в нем ли дело, а не в лицах, отвечавших за работу клубов, РФС и лиг? Часть этих лиц сейчас решает судьбу нашего футбола. Ищет причины его проблем. Разумеется, находит их не в своем неумении работать с молодежью, искать таланты и доводить их до основных команд. Не в своей склонности упрощать решения проблем, а попросту решать их очередной вкачкой денег (чаще всего государственных или окологосударственных) на иностранцев (чаще всего посредственных). А находит причины неудач в лимите, который хоть как-то сдерживает эти финансовые потоки. Иногда утекающие из нашего бюджета куда-то за пределы страны. А лимит идеально сойдет за крайнего во всех бедах. Благо он предмет неодушевленный, с него не спросишь.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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