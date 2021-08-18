В Минцифры указали на добровольный характер замены паспорта на смарт-карту

В Минцифры указали на добровольный характер замены паспорта на смарт-карту

2021-08-18 15:25:14

2021-08-18 15:25:14

2021-08-18 15:25:14

2021-08-18 15:25:14

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