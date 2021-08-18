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В Крыму назвали цирком приглашение России на «Крымскую платформу»

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Ситуация с приглашением России к участию в саммите «Крымская платформа» — это цирк. Такое мнение 18 августа высказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

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Таким образом он отреагировал на новости СМИ о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба делал предложение России об участии в саммите. При этом сам Кулеба накануне опроверг подобную информацию.

«То они приглашают Россию на свою «Крымскую платформу», то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда — цирк с конями», — рассказал Молохов «РИА Новости».

Молохов отметил, что участникам «Крымской платформы» необходимо узнать мнение самих жителей полуострова о происходящем. Кроме того, он рассказал, что в шутку отправил заявку на участие в форуме, представившись спикером международной ассоциации «Таврида».

«Уж очень хочется участникам русофобского шабаша испортить обедню. Впрочем, на какую-либо реакцию со стороны организаторов я не рассчитываю», — заключил Молохов.

Ранее, 14 августа, постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов призвал страны налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова, а не участвовать в саммите «Крымская платформа».

По словам вице-премьера крымского правительства, ассоциация «Друзья Крыма», первый форум которой прошел в 2017 году, ведет работу по признанию права жителей полуострова на самоопределение, которым они воспользовались во время референдума в 2014 году.

Форум украинские власти хотят провести 23 августа в Киеве. Они ожидают, что «Крымскую платформу» посетят представители как минимум 28 государств и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, а также планируется визит представителей США, Германии и Франции.

Ранее, 12 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запланированный украинскими властями форум «Крымская платформа» является шабашем, на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для граждан РФ Крым и Донбасс — это чужая территория.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года, дополняет «Газета.ру». За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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