На Украине заявили о деградации экономики

Экономика Украины деградировала за 30 лет независимости. Такое мнение высказал в среду, 18 августа, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

«Если говорить о месте Украины в мировой экономике, мы отстаем от всех. Одним словом, которым можно охарактеризовать 30 лет Украины — это деградация», — цитирует эксперта Pravda.Ru.

По его словам, в 1991 году страна находилась на 52 месте в мире по уровню ВВП на душу населения. Это было выше стран Центральной Европы. А в 2020 году Украина откатилась на 91 место.

«В 1991 году на Украине было $6,9 тыс. ВВП на душу населения, а сейчас — $13,1 тыс. Таким образом, рост составил 90%. Это положительный результат, но за последние 30 лет в Польше, Венгрии и Чехии этот показатель увеличился в 4-6 раз. Да, Украина развивается, но более корректно и правильно было бы сказать, что она отстает от всего мира», — отметил экономист.

Сейчас по уровню ВВП на душу населения Украина уступает даже Белоруссии, которая в 1991 году имела худший потенциал для развития.

2 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что для экономики Украины обернулся катастрофой отказ от торговых отношений с Россией. Парламентарий указал, что Киев поссорился со всеми соседями, что не прошло для Украины бесследно.

В апреле председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не могут вывести страну из кризиса и придерживаются экономической политики, которая приведет к провалу.

В том же месяце экс-министр экономики Украины Виктор Сусло заявил, что страну ожидает серьезный социально-политический кризис. По его мнению, причиной этого станет обнищание граждан: по его прогнозу, 90% украинцев окажутся за чертой бедности.

На Украине каждый год 24 августа отмечается День независимости страны. В 2021 году исполняется 30 лет со дня независимости страны.