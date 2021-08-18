В Genius опровергли уход из России

Тайваньский производитель компьютерной периферии для компьютеров Genius заявил РБК, что не уходит из России, а меняет бизнес-модель. Таким образом бренд в среду, 18 августа, прокомментировал сообщения СМИ о закрытии своего представительства в РФ.

«Мы находимся в прямом контакте с нашими партнерами в России», — сказали в компании.

О том, что Genius закрыл представительство в России, ранее в этот же день писал «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к компании.

По словам собеседника издания в одном из крупных ритейлеров электроники, продажи этого бренда во II квартале 2021 года упали на 65% по сравнению с апрелем–июнем 2020 года и в количественном, и в денежном выражении. Источники газеты утверждали, что производитель может уйти с российского рынка.

В «М.Видео — Эльдорадо» рассказали, что продажи периферии для ПК за первое полугодие составили примерно 7 млн штук на 9,7 млрд рублей. В количественном выражении это на 3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в деньгах — больше на 24%. В компании назвали лидером рынка Logitech, а Genius, по словам представителя ретейлера, входит в десятку популярных брендов.

В «Марвел-Дистрибуции» сообщили, что сейчас доля Genius на рынке составляет 2–3%, а на пике она была на уровне 15%.

В то же время поставки веб-камер Genius продолжали расти с середины 2020 года, но к середине 2021-го, по словам руководителя аналитического центра холдинга GS Group Александра Суркова, они уже не поставлялись — «скорее всего, из-за избытка» ранее ввезенных.

В Price.ru заявили, что спрос на бренд Genius не растет, но в целом сегмент компьютерной периферии становится более востребованным.

В «Марвел-Дистрибуции» с прошлого года наблюдают «всплески спроса» на устройства для видеоконференций.

Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов выразил мнение, что если Genius уйдет с рынка, на потребителях это почти не скажется: компания уже давно не предлагает уникальный продукт. Он считает, что компании может помочь ребрендинг и обновление модельного ряда.

В апреле в сервисе «Яндекс.Маркет» рассказали «Известиям», что с начала текущего года россияне чаще всего интересовались планшетами марок Apple и Samsung. Затем идут гаджеты Lenovo.

Так, в декабре 2020 года спрос на планшеты вырос на 25%, что эксперты связали с подготовкой подарков к Новому году. Весной спрос стабилизировался, при этом сумма, которую россияне готовы потратить на покупку, выросла с 21 тыс. до 25 тыс. рублей.