Шойгу рассказал об испытаниях ракеты «Циркон» цитатой из сериала

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал об итогах испытаний новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», процитировав фразу из советского сериала.

«Я вам так скажу: та точность, которую мы проверили на испытаниях по морским целям, она никаких шансов, в общем, не оставляет. Как и «Кинжал». То есть мы имеем весь арсенал. Можем с моря, можем с воздуха. Как в том фильме: можем спички, можем соль, можем то, чем травят моль», — отметил Шойгу в интервью газете «Аргументы и факты».

Он уточнил в ответ на вопрос журналиста, что у ракеты хорошая дальность и что испытания ее прошли успешно.

Кроме того, Шойгу рассказал о других новых образцах вооружения, которые поступят в этом году в российскую армию. Так, в 2021 году в ВМФ поступят четыре подводные лодки, из них три атомные и одну дизельно-электрическая и шесть боевых надводных кораблей. Ракетные войска стратегического назначения примут 15 межконтинентальных баллистических ракет. Как уточнил министр, в этом году РВСН «выйдут на 86% современности».

Кроме того, в российские ВС поступят серийные многофункциональные истребители пятого поколения Су-57, береговые комплексы «Бастион» и зенитные ракетные комплексы, модернизированные танки «Армата» и Т-90М, 18 разведывательно-ударных беспилотников среднего и тяжелого класса.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

17 июля американский журнал National Interest писал, что США испытывают серьезные трудности в попытках догнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия. Как отметил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин, у Соединенных Штатов «нет систем, которые могли бы представлять опасность для Китая и России в должной степени». Кроме того, он констатировал отсутствие средств для защиты от российских вооружений.

19 июля в Минобороны РФ сообщили, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, скорость полета составила 7 Махов, дальность — свыше 350 км. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России, отметили в ведомстве.