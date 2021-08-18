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Власти Рязанской области назвали причину пожара в Сасовском лесничестве

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Причиной лесного пожара в Сасовском лесничестве Рязанской области является человеческий фактор. Об этом заявил зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов.

По данным РИА «7 новостей», речь идет о возгорании, произошедшем 12 августа. Огонь удалось быстро потушить, он успел распространиться на площади 0,15 га.

Как отметил Филиппов, с начала пожароопасного сезона в Рязанской области на землях лесного фонда зафиксировано 37 пожаров. Из общая площадь составила 184,24 га.

18 августа первый замглавы МЧС Александр Чуприян назвал человеческий фактор главной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии. Также, по его словам, свою роль в сложившейся ситуации сыграла и жаркая погода в регионе.

14 августа президент России Владимир Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он отметил, насколько важно глубоко и системно заниматься климатической и экологической повесткой.

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