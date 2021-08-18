Свыше 500 боеприпасов обнаружили пиротехники в Тверской области

Пиротехники обследуют территорию в Ржевском районе Тверской области, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои. Специалисты нашли свыше 500 боеприпасов.

Работы ведутся вблизи деревни Хорошево. Пиротехники исследовали около 30 га земли методом ручной очистки и порядка 6 га методом механической очистки. Об этом пишут «Тверские ведомости». В числе находок — минометные мины, артиллерийский снаряды с взрывателем, а также ручные гранаты.

На территории работают 15 специалистов и три единицы техники, за день удается обследовать до 1,5 га. Обнаруженные предметы передают взрывотехникам для дальнейшего уничтожения.

13 августа спасатели сообщили об уничтожении очередной партии боеприпасов различных типов в Севастополе. Часть снарядов была обнаружена во время земляных работ. Осколочная авиабомба, найденная вблизи набережной Андрея Первозванного, представляла опасность для горожан.