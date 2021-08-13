Четыре авиабомбы и 58 боеприпасов уничтожили в Севастополе

Очередную партию боеприпасов различных типов времен Великой Отечественной войны уничтожили в Севастополе. В числе находок — четыре авиабомбы.

По данным спасателей, часто боеприпасы удается обнаружить во время земляных работ. В районе железнодорожной станции Мекензиевы горы строители нашли ФАБ-100 советского производства. Авиабомбу заметили во время снятия пласта земли. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.

Авиабомбу SC-250 нашли в земле на глубине 1 м при подготовке котлована по улице Летчиков. Определить тип взрывателей не представлялось возможным из-за коррозии и длительного нахождения снаряда в земле. Идентифицировать бомбу удалось после расчистки и промывки.

Осколочную авиабомбу АО-10 местные жители нашли вблизи набережной Андрея Первозванного. Так как снаряд представлял опасность, саперы вывезли его с места обнаружения с соблюдением всех мер безопасности. Еще одну авиабомбу ФАБ-50 заметили отдыхающие в воде.

Одновременно с авиабомбами специалисты инженерного подразделения Черноморского флота провели работы по уничтожению 58 боеприпасов. Операция проведена с соблюдением всех мер безопасности.