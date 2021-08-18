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ВСУ провели контрдиверсионные учения на границе с Крымом

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Украина провела контрдиверсионные тренировки в районе границы с Крымом. Об этом в Facebook сообщает командование объединенных сил ВСУ в среду, 18 августа.

Генерал-лейтенант Сергей Наев указал, что военнослужащие тренируются постоянно, так как в регионе располагаются объекты инфраструктуры, представляющие угрозу в части террористических посягательств. Спецназовцы отрабатывают практические действия как днем, так и ночью, уточнил военный.

«Отработка этих мероприятий направлена на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Тренировки всегда проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, а также местными органами государственной власти и самоуправления», — приводятся в сообщении слова Наева.

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По словам командующего объединенными силами Украины, в ходе учений подразделения отработали механизмы выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, передвигающихся посредством автотранспорта, а также уничтожили незаконные вооруженные формирования на украинской территории.

Сергей Наев также отметил, что во время тренировок личный состав показал «высокий уровень обученности» и готовность успешно противодействовать террористическим угрозам.

О военных учениях, проведенных ВСУ на границе с Крымом, сообщалось 4 августа. Тогда подразделения отработали действия на наблюдательных постах и уничтожение живой силы условного противника при поддержке артиллерии.

21 июля ВСУ перебросили к российской границе в районе Крыма зенитно-ракетный комплекс «Бук» для проведения учений.

С 28 июня по 10 июля в Черном море прошли масштабные военные учения Sea Breeze с участием Украины, США, Британии, Турции, Румынии и других стран. После этого президент России Владимир Путин выразил беспокойство по поводу «военного освоения Украины» странами Североатлантического альянса.

Напомним, что отношения России и Украины осложнились после того, как после проведенного в 2014 году референдума полуостров стал российским регионом. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

Киев до сих пор сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Руководство РФ при этом неоднократно заявляло, что жители региона проголосовали за воссоединение демократическим путем и в полном соответствии с международным правом.

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