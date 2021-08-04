ВСУ провели учения на границе с Крымом

Украина провела учения десантников на границе с Крымом. Об этом в среду, 4 августа, пишет в Facebook командование объединенных сил ВСУ.

В ходе учений десантники преодолевали различные препятствия и занимали позиции на сложных участках местности.

«Постоянная подготовка и подготовка — это обычное дело для солдат-десантников, входящих в состав командования, группы войск, несущих боевую службу на южном направлении», — приводятся в сообщении слова командующего объединенными силами Украины генерала-лейтенанта Сергея Наева.

По его словам, подразделения отработали действия на наблюдательных постах и уничтожение живой силы условного противника при поддержке артиллерии.

21 июля ВСУ перебросили к российской границе в районе Крыма зенитно-ракетный комплекс «Бук» для проведения учений.

С 28 июня по 10 июля в Черном море прошли масштабные военные учения Sea Breeze с участием Украины, США, Британии, Турции, Румынии и других стран. После этого президент России Владимир Путин выразил беспокойство по поводу «военного освоения Украины» странами Североатлантического альянса.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году после проведенного референдума полуостров стал регионом России. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.