Прямой эфир
Мир
РФПИ оценил процесс одобрения «Спутника V» в ЕМА
Мир
Барабанщика The Offspring уволили за отказ вакцинироваться
Спорт
Синхронисток с Украины на церемонии награждения ОИ перепутали с россиянками
Политика
Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией
Мир
Шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян остаются в больнице
Общество
Ученые оценили эффективность нового «антиковидного» цветка
Мир
Посольство РФ в Литве ответило на сообщения о россиянах среди нелегалов
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Москве
Спорт
В США рассказали о «секретном оружии» российских олимпийцев

ВСУ провели учения на границе с Крымом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина провела учения десантников на границе с Крымом. Об этом в среду, 4 августа, пишет в Facebook командование объединенных сил ВСУ.

Большой всплеск: учения Sea Breeze не вышли на расчетную мощность
Почему реальный масштаб международных маневров не соответствует заявленному

В ходе учений десантники преодолевали различные препятствия и занимали позиции на сложных участках местности.

«Постоянная подготовка и подготовка — это обычное дело для солдат-десантников, входящих в состав командования, группы войск, несущих боевую службу на южном направлении», — приводятся в сообщении слова командующего объединенными силами Украины генерала-лейтенанта Сергея Наева.

По его словам, подразделения отработали действия на наблюдательных постах и уничтожение живой силы условного противника при поддержке артиллерии.

21 июля ВСУ перебросили к российской границе в районе Крыма зенитно-ракетный комплекс «Бук» для проведения учений.

С 28 июня по 10 июля в Черном море прошли масштабные военные учения Sea Breeze с участием Украины, США, Британии, Турции, Румынии и других стран. После этого президент России Владимир Путин выразил беспокойство по поводу «военного освоения Украины» странами Североатлантического альянса.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году после проведенного референдума полуостров стал регионом России. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021