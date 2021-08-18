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Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в Ульяновской области

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Высокий риск природных пожаров прогнозируется в Ульяновской области. За минувшие сутки в регионе ликвидировано пять возгораний сухой травы.

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По данным спасателей, трава горела в Мелекесском, Сурском, Цильнинском и Чердаклинском районах. Общая площадь пожаров составила чуть больше 5 га. Кроме того, возле села Бряндино в Чердаклинском районе ликвидирован низовой лесной пожар. Возгорание охватило площадь 6 га.

По данным синоптиков, чрезвычайная пожароопасность ожидается с 18 по 23 августа. Об этом пишет ulpravda.ru. В Ульяновской области сохранится опасность возникновения природных и техногенных пожаров с большим ущербом.

Особый противопожарный режим в регионе будет действовать до 30 сентября. Местным жителям запрещено сжигать траву и мусор, а также разводить костры.

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