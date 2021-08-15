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Путин призвал власти поддержать людей в ситуации с лесными пожарами

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В ситуации с лесными пожарами главное — поддержать людей. Владимир Путин провел совещание по ликвидации ЧС в России, передает телеканал «Известия». Президент сделал один из акцентов на медицинской помощи.

«В такой экстремальной ситуации, конечно, надо помочь людям, которые страдают хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья не в состоянии просто находиться даже в такой опасной зоне. Поэтому посмотрите ещё раз, поговорите с медиками, если кто-то остро нуждается и без перемещения куда-то в более благоприятный район жизнь человека находится под угрозой, то нужно сделать всё для того, чтобы избежать негативных последствий. Татьяна Алексеевна, вы на связи? Я вас прошу тоже подключиться к этой работе. Вместе с Минздравом и коллегами в регионах, прямо в городах, выяснить, есть ли такие ситуации», — заявил глава государства.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что ситуацию уже оценили.

«По Якутии мы готовы были вылететь. Если полоса и аэропорт будут открыты в понедельник, то наши бригады из Министерства здравоохранения туда вылетят. Но тем не менее у нас сейчас есть свободные места в реабилитационных центрах Фонда социального страхования и в отдельных санаториях Министерства здравоохранения. Мы готовы оказать коллегам полное содействие в этом направлении», — заявила Голикова.

Глава государства дал ряд поручений профильным ведомствам. По каждому виду помощи определят источники финансирования. На все формальности президент дал время до 16 августа.

«Восстановление инфраструктуры, восстановление социальных объектов, помощь сельхозтоваропроизводителям, медицинская дополнительная помощь пострадавшим и нуждающимся в дополнительной помощи людям с хроническими заболеваниями, отдых детей из пострадавших регионов, выплаты гражданам, восстановление жилья и соответствующая система финансирования — всё это должно быть обеспечено. Я прошу администрацию президента в контакте с правительством за субботу–воскресенье подготовить соответствующие проекты поручений с тем, чтобы в понедельник я уже мог это подписать, и безотлагательно всё необходимо исполнить. Разумеется, до понедельника ждать ничего не нужно, все люди работают и работают на местах, и я прошу вас самым внимательным образом отнестись к тому, как идёт эта работа. Будем держать это на контроле», — добавил президент.

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