Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Мурманской области

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели 37-летнего мужчины на железной дороге в Апатитах (Мурманская область). Потерпевшего сбил грузовой поезд.

Трагедия произошла вблизи хлебозавода. Машинист заметил мужчину на железнодорожных путях и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Потерпевшего отбросило в сторону, он скончался на месте. Об этом пишет ИА «Би-порт».

В Мурманском линейном отделе МВД на транспорте пояснили, что погибший находился на железной дороге в пьяном состоянии. На месте происшествия нет оборудованного перехода или переезда.

10 августа электричка насмерть сбила мужчину и женщину в районе станции Храпуново в Московской области.