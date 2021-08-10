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Электричка сбила насмерть мужчину и женщину в Подмосковье

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Электричка насмерть сбила мужчину и женщину в районе станции Храпуново Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили во вторник, 10 августа, в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

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«Сегодня в районе станции Храпуново Горьковского направления МЖД электропоездом были смертельно травмированы мужчина и женщина. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи. Устанавливаются обстоятельства случившегося», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железной дороги.

11 июля сообщалось, что на Ярославском направлении МЖД под Москвой погиб под колесами электрички участник шоу «Голос. Дети», передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 27 марта, электричка сбила насмерть мужчину и женщину на юге Москвы. Несчастный случай произошел на платформе на улице Подольских Курсантов. Отмечается, что поезд зацепил еще одного человека, которого затянуло под платформу. Пострадавший выжил.

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