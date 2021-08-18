Зрителей кинотеатров в РФ будут предупреждать о длительности рекламы

Кинотеатры будут обязаны предупреждать зрителей о том, сколько минут длятся реклама и показ трейлеров перед началом фильма. Об этом в среду, 18 августа, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что с 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Новые правила обяжут кинотеатры предупреждать зрителей о том, сколько минут будут длиться реклама и показ трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания. Таким образом, зрители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс», — говорится в сообщении.

Кроме того, по новым правилам посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы и типе проектора, добавили в пресс-службе.

Кинотеатры также будут доводить до зрителей информацию о наличии в репертуаре картин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения, отметили в правительстве РФ.

Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.

3 июня сообщалось, что ассоциация владельцев кинотеатров договорилась на площадке Минкультуры с объединениями продюсеров и дистрибьюторов кино о правилах очередности фильмов в кинотеатрах. Согласно предложенным мерам, прокатчики и дистрибьюторы будут фиксировать даты релизов своих фильмов в кинотеатрах не позднее чем за 10 недель до планируемой даты показа.