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Опрос показал желание 80% россиян бросить работу и стать блогерами

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Около 80% россиян, которые никогда не вели блоги профессионально, хотели бы бросить основную работу, чтобы стать блогерами. Такие данные показало исследование платформы по работе с блогерами Perfluence и аналитического агентства Research Me, результаты которого 18 августа есть в распоряжении «Известий».

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Более половины из желающих стать блогерами — это россияне в возрасте от 16 до 24 лет, из них 73% — женщины. Кроме того, положительно о блогерах высказались мужчины старше 45 лет — они видят в блогерстве перспективу перед другими профессиями.

При этом на вопрос, сколько россияне хотели бы зарабатывать на ведении блогов 39% ответили, что хотели бы зарабатывать не менее 100 тыс. рублей в месяц, 26% не согласятся работать блогерами, если доход не будет превышать 200 тыс. рублей.

«25% опрошенных (отметили что), чтобы решиться уйти с основной работы нужно зарабатывать на блогерстве от 500 тыс. до 1 млн рублей. Только 10% опрошенных достаточно зарабатывать на блоге 50 тыс. рублей.» — показали результаты исследования.

Среди тех участвующих в опросе, кто уже ведет блоги, — 70% совмещают эту деятельность с основной работой. Для остальных опрошенных блог — основной источник заработка. Большая часть блогеров среди опрошенных — люди в возрасте от 25 до 35 лет (35%).

Также 42% респондентов рассказали, что перспективной площадкой для развития блога считают Instagram. Другие 30% высказались в пользу TikTok, 19% — в пользу YouTube, 9% — Twitter.

«С 2018 года мы наблюдаем кратный рост не только по количеству блогеров в России, но и объемам бюджетов, которые рекламодатели хотят вкладывать в продвижение с помощью инфлюенсеров. Блогер сегодня — это полноценная профессия, фактически «пятая власть», которая в ближайшие 5 лет вытеснит и заменит своим влиянием современные медиа. Поэтому мы изучаем не только отношение к блогерству как к профессии, но и ее влияние на формирование современных трендов в обществе», — комментирует Кирилл Пыжов, сооснователь платформы Perfluence.

Днем ранее исследование, проведенное платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, показало, что более половины (63%) опрошенных представителей рабочего персонала хотели бы сменить вид деятельности.

Согласно его результатам, 4 из 5 представителей рабочего персонала недовольны своей зарплатой, при этом среди административного персонала доля недовольных выше всего — 84%.

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