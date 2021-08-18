Челябинцам рекомендовали реже выходить на улицу из-за выброса сероводорода
В Челябинске местным жителям рекомендовали ограничить пребывание на улице, не открывать окна и пить больше воды из-за инцидента с выбросом сероводорода. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.
В некоторых районах города может ощущаться запах сероводорода, подчеркнули в ведомстве.
«Гражданам в случае ощущения неприятного запаха рекомендовано не открывать окна и не проветривать помещения утром; сократить пребывание на улице до минимума; использовать маски и другие средства индивидуальной защиты; употреблять больше воды; проводить влажную уборку помещений», — говорится в опубликованном сообщении.
В ведомстве также рекомендовали предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов в среду снизить выбросы в атмосферный воздух.
В среду в Металлургическом районе Челябинска неподалеку от очистных МУП ПОВВ произошел залповый выброс сероводорода.
Позднее в этот день замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил, что в городе фиксируется снижение концентрации сероводорода в воздухе.
Безруков уточнил, что в настоящий момент инспекторами регионального надзора проводятся рейдовые мероприятия. Вместе с тем снижается количество жалоб местных жителей.
Как отметил замминистра, ведомство оперативно отправило передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных. Материалы, по его словам, будут переданы также для выявления виновных и их наказания в рамках административного расследования.