Челябинцам рекомендовали реже выходить на улицу из-за выброса сероводорода

В Челябинске местным жителям рекомендовали ограничить пребывание на улице, не открывать окна и пить больше воды из-за инцидента с выбросом сероводорода. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

В некоторых районах города может ощущаться запах сероводорода, подчеркнули в ведомстве.

«Гражданам в случае ощущения неприятного запаха рекомендовано не открывать окна и не проветривать помещения утром; сократить пребывание на улице до минимума; использовать маски и другие средства индивидуальной защиты; употреблять больше воды; проводить влажную уборку помещений», — говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве также рекомендовали предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов в среду снизить выбросы в атмосферный воздух.

В среду в Металлургическом районе Челябинска неподалеку от очистных МУП ПОВВ произошел залповый выброс сероводорода.

Позднее в этот день замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил, что в городе фиксируется снижение концентрации сероводорода в воздухе.

Безруков уточнил, что в настоящий момент инспекторами регионального надзора проводятся рейдовые мероприятия. Вместе с тем снижается количество жалоб местных жителей.

Как отметил замминистра, ведомство оперативно отправило передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных. Материалы, по его словам, будут переданы также для выявления виновных и их наказания в рамках административного расследования.