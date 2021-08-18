В Челябинске зафиксировали снижение концентрации сероводорода после выброса

Снижение концентрации сероводорода фиксируется в воздухе в Челябинске после выброса в среду ночью вблизи очистных сооружений в Металлургическом районе. Об этом сообщил в среду, 18 августа, замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков в своем Telegram-канале.

«На данный момент, согласно информации постов мониторинга атмосферного воздуха, наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0.8 ПДК [предельно допустимая концентрация], ситуация пришла в норму. Передвижные лаборатории не фиксируют превышений в жилых районах», — написал он.

Безруков уточнил, что в настоящий момент инспекторами регионального надзора проводятся рейдовые мероприятия. Вместе с тем снижается количество жалоб местных жителей.

Ранее в этот день замминистра сообщил, что в Металлургическом районе Челябинска неподалеку от очистных МУП ПОВВ произошел залповый выброс сероводорода. В ведомстве рекомендовали предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов в среду снизить выбросы в атмосферный воздух.

При этом, как отметил замминистра, ведомство оперативно отправило передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных. Материалы, по его словам, будут переданы также для выявления виновных и их наказания в рамках административного расследования.

До этого, 9 июля, жители Омска пожаловались на неприятный запах в городе. В конце июня региональное министерство природных ресурсов и экологии сообщало, что в Омске зафиксированы выбросы фенола и сероводорода в воздух.