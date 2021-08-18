США и Канада договорились о шагах модернизации аэрокосмической обороны

Соединенные Штаты и Канада договорились о конкретных шагах по модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны двух стран.

«Министр национальной обороны Канады Харджит Саджан и министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин одобряют это совместное заявление, направляющее сотрудничество Канады и США по расширению возможностей авиакосмической отрасли НОРАД», — говорится в материале, опубликованном 17 августа на сайте Пентагона.

Как отмечается в документе, Объединенное командование «должно быть способно быстрее замечать и решительнее принимать ответные меры» в связи с воздушно-космическими и морскими угрозами на северных рубежах.

Оборонные ведомства двух стран, согласно заявлению, планируют повысить свои технологические возможности по выявлению возможных угроз. В том числе, они введут в эксплуатацию новейшие загоризонтные системы радиолокационного слежения.

Помимо того, министерства обороны двух стран планируют увеличить расходы на модернизацию инфраструктуры НОРАД в Арктике и усовершенствовать координацию действий в регионе.

Как уточняется, часть инвестиций будет направлена на разработку новых вооружений.

24 февраля сообщалось, что США и Канада договорились о модернизации НОРАД и запуске расширенного диалога по Арктике.