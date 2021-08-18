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В Москве пассажиров продержали в самолете 10 часов без еды и воды

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Пассажиров самолета авиакомпании «Россия», совершавшем рейс Москва – Симферополь из аэропорта Шереметьево, продержали более 10 часов без еды, напитков и с неработающим кондиционером. Об этом 17 августа сообщил Telegram-канал «Кухня Аэрофлота».

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В видео, которое выложила одна из пассажиров воздушного судна, говорится, что отправляющихся в Крым 16 августа посадили в самолет, где они находились пять часов.

«Пассажиры требовали открыть дверь, чтобы подышать воздухом. После долгих уговоров и большого скандала на борту, бортпроводники сдались и выполнили просьбу людей», — говорится в сообщении.

Спустя пять часов ожидания в самолете, как сообщили пассажиры рейса, их отправили в аэропорт, где они провели в ожидании новой посадки еще два часа. Потом туристы взошли на то же судно, где снова ждали взлета около пяти часов без кондиционера.

«За пять часов наконец-то открыли дверь, все хотят уже выйти в аэропорт, в общем, мы просидели десять часов без воды, еды — два раза по пять часов», — рассказала туристка Ева в TikTok.

В итоге борт заменили на другой и отдыхающие добрались до крымских курортов.

Ранее, 14 августа, пассажиры, которые должны были отправиться из Москвы на египетский курорт Хургада, жаловались, что продолжительное время находились в аэропорту Домодедово и не могли вылететь к месту отдыха.

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