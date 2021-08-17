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Дубль Левандовски помог «Баварии» завоевать Суперкубок Германии

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Мюнхенская «Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии по футболу.

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Встреча прошла во вторник, 17 августа, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой гостей со счетом 3:1, пишет «Спорт-Экспресс».

В составе победителей дубль оформил польский форвард Роберт Левандовски (41-я, 74-я минуты), еще один гол на 50-й минуте забил нападающий Томас Мюллер.

У «Боруссии» на 64-й минуте мяч в ворота соперников вогнал полузащитник Марко Ройс.

Таким образом, «Бавария» второй год подряд завоевывает национальный Суперкубок и девятый раз в своей истории. В прошлогоднем финале мюнхенцы также обыграли в финале «Боруссию» (3:2).

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