Дубль Левандовски помог «Баварии» завоевать Суперкубок Германии
Мюнхенская «Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Встреча прошла во вторник, 17 августа, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой гостей со счетом 3:1, пишет «Спорт-Экспресс».
В составе победителей дубль оформил польский форвард Роберт Левандовски (41-я, 74-я минуты), еще один гол на 50-й минуте забил нападающий Томас Мюллер.
У «Боруссии» на 64-й минуте мяч в ворота соперников вогнал полузащитник Марко Ройс.
Таким образом, «Бавария» второй год подряд завоевывает национальный Суперкубок и девятый раз в своей истории. В прошлогоднем финале мюнхенцы также обыграли в финале «Боруссию» (3:2).