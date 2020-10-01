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«Бавария» завоевала Суперкубок Германии

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Футболисты «Баварии» переиграли соперников из дортмундской «Боруссии» и выиграли Суперкубок Германии.

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Встреча состоялась 30 сентября на мюнхенском стадионе «Альянц Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу баварцев. Таким образом, «Бавария» восьмой раз в истории завоевала Суперкубок Германии, пишет «Спорт-Экспресс».

К концу первого тайма «Бавария» вела в матче со счетом 2:0, однако соперникам из «Боруссии» удалось сравнять счет. Победный гол на 82-й минуте забил защитник баварцев Йозуа Киммих.

В составе чемпионов также отличились полузащитники Корентин Толиссо и Томас Мюллер. За дортмундцев забили нападающие Юлиан Брандт и Эрлин Холанн.

25 сентября немецкая «Бавария» одержала победу над испанской «Севильей» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА. Немецкий клуб второй раз в истории выиграл данный трофей. Впервые это произошло в 2013 году.

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