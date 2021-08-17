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В ГД внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

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Депутаты от партии КПРФ внесли в Государственную думу (ГД) законопроект о возвращении пенсионного возраста, установленного до 2018 года. Документ во вторник, 17 августа, был размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — пишут авторы проекта.

Пенсионный возраст предлагается снизить с 1 января 2022 года.

В пояснительной записке указано, что вместо повышения пенсионного возраста необходимо совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, расходы на его реализацию в 2022 году оцениваются почти в 604,5 млрд рублей.

30 июня сообщалось, что Банк России совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) договорился реформировать систему обязательного пенсионного страхования (ОПС) и перевести ее в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Отмечалось, что, согласно реформе, накопления будут формироваться на основании договора между застрахованным лицом и НПФ через работодателя с помощью удержания добровольных пенсионных взносов.

В России с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Для многодетных матерей была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, а льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста, сохранились.

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