Профсоюзные экологические субботники организовали в Липецке

Экологические субботники проводят в Липецке. Организаторами акции выступили профком ПАО НЛМК и Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие». К экоактивистам уже присоединились десятки местных жителей.

Вместе проще сделать город лучше – уверены инициаторы акции. С начала августа профсоюзные экосубботники уже прошли на улицах Шубина, Хорошавина, Катукова, Меркулова и 6-ой Гвардейской Дивизии, отмечает GOROD48.

Следующий шаг – создание действенных механизмов, которые позволят перейти от точечного благоустройства к системным изменениям.