Причиной лесного пожара под Рязанью посчитали человеческий фактор

Пожар на территории Сасовского лесничества в Рязанской области произошел из-за действий человека. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Возгорание было зафиксировано 12 августа. Огонь удалось оперативно потушить. Площадь возгорания оценивается в 0,15 га.

По словам замглавы правительства Дмитрия Филиппова, которые приводит РИА «7 новостей», с начала пожароопасного сезона на землях местного лесного фонда произошло 37 пожаров. Общая площадь составила 184,2 га.

В начале августа в Сараевском районе Рязанской области загорелось пшеничное поле. Ущерб от пожара составил около 1 млн рублей.