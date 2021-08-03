Прямой эфир
Спорт
Российский борец Евлоев прокомментировал свою победу на ОИ в Токио
Мир
В Совфеде назвали словесной провокацией заявления США о вторжении в воды Крыма
Мир
В Крыму сочли невежеством слова Зеленского о принадлежности полуострова
Спорт
Шубенков снялся с турнира по бегу на 110 м с барьерами на ОИ
Мир
В «Интуристе» рассказали о погибших в ДТП в Турции россиянах
Мир
Премьер Польши провел разговор с белорусской легкоатлеткой Тимановской
Авто
В России изменится порядок покупки авто с пробегом
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в упражнении на перекладине на ОИ
Мир
Зеленский переименовал День защитника Украины

Ущерб от пожара на поле пшеницы в Рязанской области оценили в 1 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ущерб от пожара на пшеничном поле в Сараевском районе Рязанской области составил около 1 млн рублей. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать брошенный окурок.

Пожар произошел на южной окраине регионе 2 августа. Площадь возгорания пока не уточняется. Известно, что перед началом горения на поле, принадлежащем ООО «Сараевское», не выходила техника. Об этом сообщает 62INFO.ru.

Всего выгорело порядка 20 га пшеницы. Установлено, что горение началось со стороны железной дороги, в связи с чем в качестве причины пожара рассматривается брошенный из поезда окурок.

Точную причину возгорания установят специалисты пожарного надзора.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021