Ущерб от пожара на поле пшеницы в Рязанской области оценили в 1 млн рублей
Ущерб от пожара на пшеничном поле в Сараевском районе Рязанской области составил около 1 млн рублей. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать брошенный окурок.
Пожар произошел на южной окраине регионе 2 августа. Площадь возгорания пока не уточняется. Известно, что перед началом горения на поле, принадлежащем ООО «Сараевское», не выходила техника. Об этом сообщает 62INFO.ru.
Всего выгорело порядка 20 га пшеницы. Установлено, что горение началось со стороны железной дороги, в связи с чем в качестве причины пожара рассматривается брошенный из поезда окурок.
Точную причину возгорания установят специалисты пожарного надзора.