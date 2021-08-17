С начала года в Сочи отдохнуло более 4 млн туристов

Более 4 млн туристов отдохнули в Сочи с начала года. Показатель на 20% больше по сравнению с 2019 годом. Сейчас на территории курорта загрузка составляет 77%, на отдых приехали около 170 тыс. человек. Ежедневно в регион прилетают 45 тыс. путешественников, сообщает телеканал «Известия». В августе гостей принимают более 2,8 тыс. отелей и санаториев. После введения новых ограничений начались отмены бронирования на сентябрь.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.