При взгляде на объявленный новым тренерским штабом состав сборной в первую очередь хочется отметить, что Валерий Карпин проявил себя не как рутинер. Сразу задал свой вектор и четко обосновал выбор игроков. Это подчеркивает его футбольную концепцию, которая дает ему право на определенное поведение. Он яркая личность, хотя порой и бывает резковат в общении со СМИ. Теперь ему надо подтверждать смелый курс на новое поколение, «поколение next». Что, на мой взгляд, вполне оправданно.

Этого тезиса [омоложения сборной] придерживались все ведущие советские тренеры, начиная от Михаила Якушина, Гавриила Качалина, Константина Бескова и заканчивая иностранными тренерами — Гусом Хиддинком и Фабио Капелло. Напомню, что итальянский специалист также не брал Артема Дзюбу в сборную, а Федор Смолов, который был тогда в тени Александра Кокорина и других форвардов, постоянно привлекался в национальную команду. Фабио видел его высочайший потенциал.

Много разговоров было о выборе четырех вратарей — Маринато Гильерме, Юрия Дюпина, Александра Максименко и Сергея Песьякова. Но у нас очень качественный тренер вратарей — Виталий Кафанов. Учитывая, что речь идет о сентябрьских матчах, ему важно было принять во внимание и психологическую готовность ребят прямо сейчас, и модель игры, которая планируется на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой. А также взаимодействие с теми защитниками, которые будут играть в этих встречах. Это ситуативный выбор, который не закрывает дверь в сборную для того же Матвея Сафонова, Антона Шунина или Андрея Лунева. Он обоснован задачами на сентябрьский цикл. А дальше всё будет зависеть от того, кто как себя проявляет в чемпионате России.

Много говорили и о проблеме в опорной зоне в связи с травмой Магомеда Оздоева и не лучшей формой Дмитрия Баринова и Романа Зобнина. Могу лишь сказать, что Карпин и приглашен в сборную, чтобы дать ей свежий взгляд. Он долго тренировал «Ростов», разбирал действия всех российских игроков РПЛ и очень хорошо всех знает. Даже в большей степени изнутри владеет ситуацией, чем его предшественник (Станислав Черчесов. — «Известия»), который был освобожденным тренером.

Чем мудрый человек отличается от умного? Умный может отличить хорошее от плохого и сделать правильный выбор, а мудрый может отличить плохое от очень плохого. Поэтому должны сработать его креативность и системное видение ситуации. Возможно, использование разных моделей игры, исходя из того состава, который есть в наличии. Это и есть проверка боем для Карпина. Тренерский талант в такой сложной ситуации и проявляется. Часто наша сборная в усеченном составе, с потерей ряда лидеров, выступала даже лучше, чем в оптимальной комплектации.

Что касается молодых игроков, то на молодежном Евро этой весной мы видели, что результаты в матчах с Данией (0:3) и Францией (0:2) были плачевными. Так что, видимо, пока с Модричем и компанией им будет играть тяжело. Но постепенно за счет таких матчей, как с Мальтой и Кипром, они могут начать себя проявлять.

На взрослом чемпионате Европы прослеживалась тенденция: молодые игроки делали погоду даже в топовых сборных. Речь про Англию, которая дошла до финала, Испанию и Нидерланды. Так что у тех же динамовцев — Арсена Захаряна, Константина Тюкавина и Дениса Макарова — большое будущее. Последний во многом напоминает мне великого Игоря Численко. Если Денис окажется в хороших руках и его не будут развращать и портить агенты, то он вполне может стать одним из самых ярких футболистов поколения. То же самое могут сказать и про Захаряна с Тюкавиным.

Еще бы я дал один совет клубным нашим руководителям. У них есть много вице-президентов, директоров по финансам, по экономике, очень расширенные тренерские штабы. Но нет специалистов по ментальному здоровью. В современном мире это очень важно. Такой человек мог бы, помимо агентов, заниматься исправлением сознания, чтобы не было таких издержек, как у того же Кокорина, прививал бы правильные жизненные ценности. Мы часто делаем кальки с Германии, подписываем бесконечные контракты с Немецким футбольным союзом. Но у них с каждой юношеской и молодежной сборной ездят тренеры, которые занимаются ментальной подготовкой и образованием. Одной футбольной эрудиции сегодня уже недостаточно, чтобы растить профессионалов высочайшего уровня.

Автор — ​бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза, автор первой программы развития футбола в РФ (1994 год), первый вице-президент и генеральный директор ФК «Динамо» (1992–1997)

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