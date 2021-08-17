В Оренбургской области достроили 14 новых ФАПов

Новые фельдшерско-акушерские пункты строят в Оренбургской области, в Аксаково Бугурусланского района и поселке Свердловский Красногвардейского района. По словам министра строительства региона Александра Полухина, досрочно завершено строительство 14 ФАПов из 16, которые готовят к сдаче в эксплуатацию.

Документы пока на стадии подготовки. Еще два новых ФАПа подрядчики пообещали сдать уже к сентябрю, информирует 56orb.ru. В ближайшие четыре года на территории области будет возведено 93 новых объекта — 76 ФАПов и 17 врачебных амбулаторий.

В частности, в Александровском районе планируется строительство 10 новых фельдшерско-акушерских пунктов, передает РИА «Оренбуржье». В районной больнице продолжается капитальный ремонт.