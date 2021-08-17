Пешеход погиб после наезда мотоцикла на набережной в Москве

Один человек погиб и двое получили травмы в результате аварии на востоке Москвы. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, пешеходы переходили дорогу по «зебре».

«По предварительным данным, водитель мотоцикла двигался по Русаковской набережной и в районе вл. 1 совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции агентству городских новостей «Москва».

Погиб один пешеход. Второй пешеход и байкер пострадали, их доставили в медучреждение. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет РИАМО.

Вечером 14 августа в Тюмени произошла авария с участием 39-летнего мотоциклиста. В состоянии алкогольного опьянения он сбил 55-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась.

Российская Госавтоинспекция 6 августа назвала самые распространенные нарушения правил дорожного движения (ПДД), которые приводят к авариям. Так, наиболее частыми нарушениями ПДД в России являются проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, сильное превышение скорости, а также вождение в нетрезвом виде. В отношении уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты, соотношение между скоростью и тяжестью повреждений носит особенно катастрофический характер.