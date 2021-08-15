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Нетрезвый мотоциклист насмерть сбил женщину в Тюмени

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В Тюмени вечером 14 августа произошла авария с участием 39-летнего мотоциклиста. В состоянии алкогольного опьянения он сбил 55-летнюю женщину. От полученных травмы она скончалась. Инцидент произошел на СНТ «Локомотив», 5-й километр.

Оказалось, что водительского удостоверения у мужчины не было. Личность погибшей всё еще устанавливается. Мотоциклист тоже получил различные травмы, повредил ключицу. Обстоятельства ДТП выясняются, информирует портал «Наш город». С начала года в городе по вине нетрезвых водителей погибли 19 человек, еще 181 человек получил различные травмы.

Российская Госавтоинспекция 6 августа назвала самые распространенные нарушения правил дорожного движения (ПДД), которые приводят к авариям. Так, наиболее частыми нарушениями ПДД в России являются проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, сильное превышение скорости, а также вождение в нетрезвом виде. В отношении уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты, соотношение между скоростью и тяжестью повреждений носит особенно катастрофический характер.

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