Росавтодор получит 16,7 млрд рублей на развитие инфраструктуры в регионах

Росавтодор в 2021 году получит дополнительно 16,7 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на развитие дорожной инфраструктуры в регионах. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на выполнение работ по ремонту автодорожной инфраструктуры в Республике Крым будет выделено 8 млрд рублей, что позволит до конца текущего года дополнительно привести в нормативное состояние 254 км автомобильных дорог на территории региона.

Так, запланирован ремонт 104,9 км улично-дорожной сети в населенных пунктах, капитальный ремонт и ремонт 149,1 км вне населенных пунктов, включая путепровод на Восточном обходе Симферополя и мост через реку Бельбек.

Также сообщается, что Росавтодору будет направлено 8,7 млрд рублей на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

На эти средства будут проведены дорожные работы в 23 субъектах РФ. В нормативное состояние планируется привести 227 км дорог, 34 моста и путепровода, до конца года специалисты завершат работы на 135 км.

Ранее, 2 августа, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на развитие дорожной инфраструктуры РФ будет выделено свыше 53 млрд рублей. Указывалось, что более 11 млрд рублей распределят между 20 субъектами, деньги направят на обновление дорожной инфраструктуры регионального, межмуниципального и местного значения.