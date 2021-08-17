Прямой эфир
Мир
Вице-президент Афганистана провозгласил себя временным главой государства
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 5 млн рублей
Мир
Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов
Общество
Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников ПФР
Армия
Два бомбардировщика Ту-95МС провели многочасовой полет над Японским морем
Туризм
Росавиация выдала авиакомпаниям более 200 допусков на полеты в Египет
Экономика
Россия исключит кормовые бобы из-под действия ограничительных мер 2014 года
Общество
Синоптик предупредил о смерчах в Вологодской и Ярославской областях
Общество
Росавтодор получит 16,7 млрд рублей на развитие инфраструктуры в регионах

Строительство ВСМ Петербург — Москва — Казань вошло в транспортную стратегию РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом до 2035-го предусматривает строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Казань. Об этом сообщается в соответствующем документе, размещенном на официальном сайте правительства.

Трубить сбор: как в России предложили бороться с пробками и повысить безопасность на дорогах
Предприниматель обратил внимание на успешный опыт других стран

«Высокоскоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань объединит крупнейшие агломерации европейской части Российской Федерации в зоны двухчасовой доступности», — сказано в тексте.

Известно, что в настоящее время реализуется проект создания ВСМ Москва — Санкт-Петербург, которую планируют ввести в эксплуатацию к 2024 году, а завершить ее строительство — к 2027-му.

Транспортная стратегия предполагает увеличение к 2035 году пропускной способности Восточного полигона до 240 млн т. Также в документе указано, что время в пути между всеми городами России, население которых превышает 100 тыс. человек, к тому же году должно будет составлять не более 12 часов.

Кроме того, подразумевается рост общей транспортной подвижности населения страны, в том числе с туристическими целями, в междугороднем сообщении в два раза, а на Дальнем Востоке — в семь. При этом средняя экономия времени в пути при поездках на наземном транспорте между крупными агломерациями составит два часа.

Высокоскоростной считается железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/час. Сейчас в России таких дорог нет.

В сентябре прошлого года первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов анонсировал начало строительства ВСМ в 2021 году.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали оценили в 1,5 трлн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021