Строительство ВСМ Петербург — Москва — Казань вошло в транспортную стратегию РФ

Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом до 2035-го предусматривает строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Казань. Об этом сообщается в соответствующем документе, размещенном на официальном сайте правительства.

«Высокоскоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань объединит крупнейшие агломерации европейской части Российской Федерации в зоны двухчасовой доступности», — сказано в тексте.

Известно, что в настоящее время реализуется проект создания ВСМ Москва — Санкт-Петербург, которую планируют ввести в эксплуатацию к 2024 году, а завершить ее строительство — к 2027-му.

Транспортная стратегия предполагает увеличение к 2035 году пропускной способности Восточного полигона до 240 млн т. Также в документе указано, что время в пути между всеми городами России, население которых превышает 100 тыс. человек, к тому же году должно будет составлять не более 12 часов.

Кроме того, подразумевается рост общей транспортной подвижности населения страны, в том числе с туристическими целями, в междугороднем сообщении в два раза, а на Дальнем Востоке — в семь. При этом средняя экономия времени в пути при поездках на наземном транспорте между крупными агломерациями составит два часа.

Высокоскоростной считается железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/час. Сейчас в России таких дорог нет.

В сентябре прошлого года первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов анонсировал начало строительства ВСМ в 2021 году.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали оценили в 1,5 трлн рублей.