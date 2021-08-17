«Новые люди» предложили ввести региональные выплаты для особенных детей

Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева вместе с телеведущей Юлией Барановской 17 августа в Воронеже обсудили проблемы детей с особенностями развития и подписали петицию для их поддержки.

В Воронеже открылось первое в России швейное производство для особенных детей, которое организовала Анна Гурская. Ее сын Лева родился без одной руки. Вместе с ним Анна создала коллекцию одежды «Левасупергерой» — LSH. Пошивочный цех был открыт благодаря партии «Новые люди». Победив в первом политическом реалити-шоу «Дебаты кандидаты», Анна получила грант на реализацию своей идеи.

Так, спроектированная ею одежда снабжена специальными застежками и элементами, которые помогают детям носить протезы. Часть выручки от продажи будет направлена на покупку высокотехнологичных протезов и оборудования для реабилитации детей-инвалидов.

Показ пилотной коллекции прошел в творческом пространстве «Винзавод». На подиум вышли юные модели с особенностями здоровья, однако отмечается, что эту одежду могут носить абсолютно все дети.

Главная проблема заключается в том, что семьи, где воспитывают детей с тяжелой инвалидностью, зачастую не получают дополнительных выплат. Они предусмотрены только в Москве и Санкт-Петербурге. В связи с этим Сардана Авксентьева и Юлия Барановская подписали петицию, которая поможет распространить меры поддержки на всю Россию.

«Мы с мамами разговаривали о том, что семьи, в которых растут дети с особенностями, как никто другой нуждаются в поддержке. Они не должны оставаться один на один со своими проблемами», — заявила Сардана Авксентьева.

Так, представительницы сообщества «Мамы особого назначения» предложили «Новым людям» подписать петицию. Поводом стало обращение жительницы Воронежской области Татьяны, чьей годовалой дочери Кире поставили диагноз ДЦП. Девочка нуждалась в постоянном лечении, и Татьяна обратилась к землякам за помощью.

«Новые люди» поддерживают идею выплачивать дополнительные пособия родителям, которые воспитывают детей с тяжелой инвалидностью и по этой причине не могут трудоустроиться. Выплаты должны превышать региональные МРОТы.

Кроме того, партия предлагают распространить поддержку и на неработающих пенсионеров.

Партия «Новые люди» также активно занимается проблемами экологии. Например, в июле активисты политической силы вместе с телеведущей Еленой Летучей провели экоакцию в Петропавловске-Камчатском. Они познакомили местных жителей с плогингом — пробежками со сбором мусора.

Партия «Новые люди» была зарегистрирована 1 марта 2020 года. В этом году она будет участвовать в выборах в Госдуму восьмого созыва, которые пройдут с 17 по 19 сентября.