Валерий Карпин объявил состав сборной России по футболу

Валерий Карпин объявил состав сборной РФ на матчи квалификации к ЧМ. На игры не заявлен бывший капитан команды Артем Дзюба, специалист объяснил это решение не лучшей физической формой спортсмена.

«Не в лучшей своей форме находится по разным причинам. Артем вчера даже не попал в стартовый состав «Зенита». А в сборной, ну это опять же мое, личное мое мнение - для начала, для того чтобы играть в сборной, надо играть за свой клуб», — отметил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Тем временем в состав сборной вошли форварды: Федор Смолов, Антон Заболотный, Константин Тюкавин. Голкиперами национальной команды стали: Гильерме Маринато, Юрий Дюпин и Александр Максименко. Так же в сборную РФ по футболу вошли защитники: Игорь Дивеев, Станислав Магкеев, Дмитрий Чистяков, Георгий Джикия, Максим Осипенко, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Илья Самошников, Сергей Терехов, Федор Кудришов. Кроме того по решению Карпина в списке полузащитников национальной команды страны: Дмитрий Баринов, Максим Мухин, Александр Головин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Зелимхан Бакаев, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Рифат Жемалетдинов, Алексей Ионов, Денис Черышев, Денис Макаров. Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу в июле. Специалист пришел на смену Станиславу Черчесову. 1 сентября сборная РФ встретится на поле с командой Хорватии, сообщает телеканал «Известия». 4 сентября подопечные Карпина сыграют против Кипра.

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