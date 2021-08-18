Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку мест партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Государственной Думы. По ее итогам первый номер получила КПРФ, далее идут «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду» и «Яблоко». Во второй части списка — Партия Роста, РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая Альтернатива», «Родина» и «Партия пенсионеров».

Место партий в избирательном бюллетене до сих пор нередко воспринимается как нечто сакральное. Политологи старательно ищут в этом некие смыслы, партии наперегонки пытаются стилистически обыграть полученный номер. Некоторые даже ошибочно полагают, что нахождение в верхушке списка может быть более выигрышным, а чем ближе партия к концу перечня, тем это якобы хуже для ее результата на выборах.

Однако практика доказывает обратное. Так, в 2011 году занимавшая первую строчку бюллетеня «Справедливая Россия» по итогам парламентских выборов набрала 13,24%. Результат других партий, в разные годы получавших заветный первый номер в бюллетене, и вовсе находился в диапазоне от 0,13% («Консервативное движение России», 1999 год) до 7,99% («Аграрная партия России», 1993 год).

Впрочем, сейчас расстановка партий в бюллетене не имеет такого же значения, как это было, скажем, в 1995 году, когда в выборах депутатов Госдумы участвовали десятки политических сил. На предстоящих выборах в бюллетене избиратель увидит 14 партий, поэтому его внимание уже не будет так рассеиваться. Кроме того, для партий, хорошо и давно знакомых избирателям — например, «Единой России», КПРФ, ЛДПР и даже СР — положение в бюллетене вообще не дает никаких преимуществ. У них есть свой устойчивый базовый электорат, который в день голосования поставит галочку напротив нужной ему партии вне зависимости от ее расположения в бюллетене.

Ситуация с партиями-новичками чуть иная. Те политические силы, которые принимают участие в думских выборах впервые и чья известность пока оставляет желать лучшего, теоретически могли бы рассчитывать на голоса ситуативного электората — тех избирателей, которые определяются с партией уже на избирательном участке. Но это может добавить не более 1–2% голосов, что с учетом их текущих рейтингов на итоги выборов вряд ли повлияет.

Любопытно, что партии, которые принято считать «спойлерскими», и новые партии с наименованиями, до степени смешения похожими на названия уже известных политических брендов, получили с политтехнологической точки зрения не самые выгодные позиции в бюллетене. Так, «Коммунисты России» заняли в бюллетене лишь 10-ю строчку, в то время как их главный соперник — КПРФ — первую. Обратное расположение двух коммунистических партий по результатам региональных выборов не раз показывало: «Коммунисты России» способны перетянуть на себя ощутимую часть голосов КПРФ. Новая партия «Зеленая альтернатива» оказалась в конце бюллетеня, в то время как уже известная избирателям партия экологического толка «Зеленые» получила второй номер. РПСС и РППСС, в названии которых есть слово «справедливость», находятся в бюллетене значительно ниже, чем «Справедливая Россия». Ну, а будет ли это иметь для них хоть какое-то значение, покажут итоги выборов.

Автор — глава Фонда развития гражданского общества

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