Байден заявил о правильности вывода войск США из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о выводе войск из Афганистана, сообщает телеканал «Известия».

«Я полностью поддерживаю свое решение. Спустя 20 лет я на собственном горьком опыте убедился, что для вывода американских войск никогда не было подходящего времени. Вот почему мы всё еще там. Мы ясно осознавали риск», — заявил американский лидер.

Также Байден признал, что крах афганского правительства произошел быстрее, чем ожидали Штаты.

«Политические лидеры Афганистана сдались и бежали из страны. Афганские военные сдавались, иногда даже не пытаясь сражаться.

Американские войска не могут и не должны сражаться в войне и умирать в войне, в которой афганские силы не желают сражаться за себя», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Байден уверен, что миссия в Афганистане выполнена. Целью ввода войск было не допустить террористических атак на территории Северной Америки.

После выступления Байден не стал отвечать на вопросы журналистов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.