На японской АЭС произошло возгорание

На японской АЭС «Хамаока» в префектуре Сидзуока сработала пожарная сигнализация, сообщает 17 августа агентство Kyodo.

Как рассказали в компании-оператора станции Chubu Electric Power, в турбинном зале пятого реактора станции зафиксировано задымление.

Данных о пострадавших, а также об изменении уровня радиации не поступало.

Работа АЭС «Хамаока» была полностью остановлена в 2011 году из-за прогнозов сейсмологов о высоком риске землетрясения магнитудой 8,0 в районе станции, которое способно повлечь за собой природную катастрофу.