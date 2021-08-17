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На японской АЭС произошло возгорание

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На японской АЭС «Хамаока» в префектуре Сидзуока сработала пожарная сигнализация, сообщает 17 августа агентство Kyodo.

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Как рассказали в компании-оператора станции Chubu Electric Power, в турбинном зале пятого реактора станции зафиксировано задымление.

Данных о пострадавших, а также об изменении уровня радиации не поступало.

Работа АЭС «Хамаока» была полностью остановлена в 2011 году из-за прогнозов сейсмологов о высоком риске землетрясения магнитудой 8,0 в районе станции, которое способно повлечь за собой природную катастрофу.

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