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Путин поручил установить запрет на госслужбу для ранее оштрафованных за коррупцию

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Президент России Владимир Путин поручил ряду ведомств предусмотреть к 2023 году запрет на работу на государственной службе для граждан, которые ранее получали судебный штраф за преступления коррупционной направленности. Это следует из национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, опубликованном 16 августа.

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Как следует из документа, соответствующее поручение дано Генпрокуратуре совместно с МВД, Следственным комитетом и Федеральной службой безопасности. Предложения необходимо представить до 30 января 2023 года.

Они должны касаться запрета «на поступление на федеральную государственную службу и ее прохождение в отдельных федеральных государственных органах (исходя их специфики их деятельности), запрета на прием на работу по трудовому договору в эти федеральные государственные органы и осуществление в них трудовой деятельности для граждан, освобожденных от уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности с назначением судебного штрафа в соответствии со статьей 76 УК РФ».

Кроме этого, Генпрокуратуре поручено подготавливать и ежегодно, до 1 мая, представлять доклад о выявлении, раскрытии и расследовании «фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций при осуществлении международных коммерческих сделок».

Эта работа будет вестись с участием СК, МВД, ФСБ и Федеральной службы по финансовому мониторингу

Кроме того, уточняется в документе, надзорное ведомство вместе со СК и ФСБ должно проанализировать и подготовить предложение по выделению в отдельное от основного уголовное производство дел о розыске и доходов, полученных преступным путем.

Этим же документом президент поручил СК, МВД и ФСБ ежегодно до 1 марта представлять отчет о новых формах коррупции с использованием цифровых технологий.

Указ о национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы Путин подписал ранее в этот день.

Ранее, в марте, глава государства призвал прокуроров уделять серьезное внимание борьбе с коррупцией. По словам главы государства, в первую очередь это необходимо сделать в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг, использование муниципального и государственного имущества.

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